В Киеве налоговика поймали с поличным: взятка - $70 тысяч

Прокуратурой Соломенского района города Киева расследовано и направлено в суд уголовное дело по обвинению работника Управления налоговой милиции ГНА Украины в Киевской области, который за содействие в решении вопроса об освобождении гражданина от уголовной ответственности получил от него 70 тыс. долларов США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, уголовное дело было возбуждено по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере). В ходе досудебного следствия обвиняемый взят под стражу.

Также в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры отмечается, что прокуратурой города Киева во взаимодействии с другими правоохранительными органами существенно усилена борьба с взяточничеством. На протяжении 6 месяцев 2007 году в производстве следственных органов прокуратуры столицы находилось 85 уголовных дел по фактам взяточничества.

По результатам их расследования 76 дел в отношении 84 человек уже направлены в суд с обвинительными заключениями. В целом сумма установленных взяток по этим делам составляет почти 1 млн. гривен.

Среди привлеченных к уголовной ответственности – 12 государственных служащих и 13 работников правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, работник Управления налоговой милиции в Киевской области ГНА Украины был задержан в начале июня. Налоговик требовал 70 тыс. долларов от директора общества с ограниченной ответственностью за решение вопроса о закрытии уголовного дела, возбужденного налоговой милицией в отношении упомянутого предпринимателя по ст.212 ч.3 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей). Должностное лицо было задержано „на горячем” в собственном автомобиле на одной из улиц Киева в момент получения упомянутых средств.