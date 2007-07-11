Всемирный Банк похвалил Африку и Украину за борьбу с коррупцией

Всемирный Банк обнародовал отчет о тенденциях в мировом управлении хозяйством и борьбе с коррупцией. Доклад охватывает 212 стран и территорий. В документе идет речь, что за период с 1996 по 2006 год ряд стран мира осуществили позитивные шаги в улучшении управления, снижении взяточничества и борьбе с бедностью. В отчете также речь идет об Украине и определенных успехах в улучшении управления в нашем государстве, передает Радио Свобода.

Один из авторов отчета Всемирного Банка, Дениэл Кауфман, считает, что многообещающие данные поступили из стран Африки, где ряд стран за короткое время улучшили систему управления, и это является хорошей базой для экономического роста этих стран на более длительную перспективу. В отчете также идет речь, что за прошедшие десять лет «взятки в мире составляли, по оценкам экспертов, приблизительно один триллион долларов США, и падение груза коррупции не пропорционально, к сожалению, положению одного миллиарда людей на Земле, которые живут в крайней бедности».

В отчете Всемирного Банка относительно управленческих успехов в мире и противостояния коррупции брались за основу семь главных показателей – право выбора и ответственность, политическая стабильность, управленческая эффективность правительства, регуляторная политика, правовые нормы и контроль над коррупцией.

Среди африканских стран в отчете выделены те, где есть успехи в управлении и снижении бедности, – такие, как Кения, Нигер, Сьерра-Леоне, Танзания и другие. В документе отмечено, что такие страны, как Словения, Чили, Ботсвана, Эстония, Уругвай, Чехия, Латвия, Литва, Коста-Рика, выигрывают в улучшении управления сравнительно с Грецией или Италией.

В отчете сказано, что Украина достигла значительных успехов в усовершенствовании управления за короткий пятилетний период с 2002 до 2007 года. Речь идет также об улучшении в развитии гражданского общества в Украине, повышение ответственности украинцев относительно выборов парламента, свободы слова и другое.

В то же время директор киевского Института экономических исследований и консультаций Игорь Бураковский считает успехи Украины скорее формальными, а не качественными.

«Если оценивать состояние в Украине, как определенную динамику реформ, то с 2002 года и по 2006 год были осуществлены некоторые преобразвания, и в этом смысле мы можем говорить, что государственное управление, как определенная политика, достигло некоторых позитивных результатов. Речь идет о более-менее стабильных темпах экономического роста, речь идет о том, что сегодня практически завершено строительство рыночной экономики в Украине», - отметил эксперт.

Но, по мнению Игоря Бураковского, все это в скорее формальные успехи и никоим образом не качественные. Эксперт добавляет: «Но что касается, так сказать, каких-либо таких серьезных успехов – скажем, относительно борьбы с коррупцией, мне тяжело признать это как достижение Украины. Я думаю, что ситуация на сегодняшний день очень сложная».