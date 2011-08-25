Киев масштабно отметил День Независимости

24 августа в центре Киева в праздничных программах к дню Независимости приняли участие свыше 2500 представителей всех областей Украины.

Как сообщили УНИАН организаторы нынешнего празднования в столице, мероприятия по праву можно назвать самыми масштабными за всю историю независимой Украины – 4 сцены, 10 тематических игровых локаций, свыше 2500 участников праздничных программ из всех областей Украины. По сравнению с предыдущими годами масштаб сценического комплекса на Майдане Незалежности был самым большим, там работало рекордное количество высококачественных светодиодных экранов в Украине – свыше 1000 кв.м.

У всех желающих была возможность интересно и с пользой провести праздничный день в центре столицы. В сердце столицы были оборудованы три дневных и одна вечерняя сцена.

На центральной дневной сцене на Крещатике с 10-и часов утра проходил концерт детских коллективов – лауреатов престижных детских фестивалей «Дети независимой страны» (более 200 детей из всех уголков Украины). Также здесь состоялся финал всеукраинского конкурса «Студенческая красавица», победительницей которого стала Юлия КОВАЛЁВА из Николаевской области.

Позже состоялась церемония награждения победителей спортивных игр.

Настоящим подарком для молодежи стали выступления молодежных групп: «Время и Стекло», «Неділя», «Астарта», «На Відміну Від», «Роял Бойз» и т.д.

С 10-и часов утра на Крещатике также проводились интерактивные игры для детей и их родителей. На площадке украинского караоке можно было спеть украинскую народную или современную украинскую песню. Для молодежи работала сценическая площадка «U-20», где проходили спортивные мероприятия: мини-футбол, стритбол; показательные выступления по брейкдансу.

Для почитателей фольклорного искусства на сцене «Фолк мюзик», установленной на Софийской площади, выступали народные коллективы, а на Михайловской площади состоялся концерт лучших украинские хоров.

Учитывая то, что в этом году парад в Киеве не проводился, на Майдане Незалежности состоялось шоу лучших военных духовых оркестров, в концертной программе приняли участие свыше 500 военных музыкантов, которые порадовали зрителей музыкальными шедеврами украинской и мировой музыкальной культуры.

В 18 часов на главной сцене Майдана начался праздничный музыкальный марафон.

С главной сцены страны поздравил украинцев с праздником Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который отметил: «Сегодня все ветви власти объединились ради общей цели – это обновление государства и построение успешной Украины. Мы стоим на платформе национального прагматизма и отстаиваем, прежде всего, интересы нашей страны, украинских граждан. 20 лет – прекрасный возраст для новых начинаний и решительных шагов, и этот день мы встречаем с верой в будущее. Нам есть чем гордиться. Мы любим нашу страну».

Украинцев с праздником поздравили София РОТАРУ, Руслана ЛЫЖИЧКО, Тина КАРОЛЬ, ПОТАП и Настя КАМЕНСКИХ, «Танец на Майдане Конго», ДЖАМАЛА, «Мед Хедс», «Братья Карамазовы», «Друга Друга Ріка», ГАЙТАНА и многие другие популярные исполнители.

Как сказала Р.ЛЫЖИЧКО, «Украина у нас одна, она – самая лучшая для нас. Я поздравляю Киев, я поздравляю людей, которые собрались здесь на Майдане, с Днем Независимости! Желаю украинцам в этот день по-настоящему любить то, что им дорогое, то, что связано с Украиной. Если бы украинцы больше гордились собой, у нас бы было всего больше. По моему мнению, украинцы себя недооценивают. Мы должны каждый день поднимать свою самооценку. Всё зависит от нас самих».

С.РОТАРУ пожелала «всему народу Украины мира, счастья, добра, успеха, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. С праздником, Украина!». Как отметили организаторы, для С.РОТАРУ 24 августа является двойным праздником – кроме Дня Независимости Украины она отмечает день рождения сына Руслана.

Завершился праздник грандиозным фейерверком.

20-летие Независимости Украины объединило на Майдане свыше 100 тысяч человек.