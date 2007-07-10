Врачи до сих пор не пускают следователей к Калиновскому

Врачи до сих пор не разрешают следствию общаться с Сергеем КАЛИНОВСКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов, заявил и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО.

По его словам, в настоящее время длится следствие.

М.КОРНИЕНКО сказал, что С.КАЛИНОВСКИЙ до сих пор болеет и врачи не разрешают общаться с ним по состоянию здоровья.

Он также добавил, что на сегодня назначено несколько экспертиз по этому делу, в частности, автотехническая, судебно-медицинская, комплексная и другие.

И.о. министра при этом отметил, что есть определенные силы, которые пытаются не допустить следствие к С.КАЛИНОВСКОМУ.

Однако, он уверен, что вскоре его удастся допросить.

Как сообщал УНИАН, авария с участием Сергея КАЛИНОВСКОГО - младшего сына крупного нефтяного бизнесмена Зиновия КАЛИНОВСКОГО и экс-жены совладельца «РосУкрЭнерго» Дмитрия ФИРТАША Марии ФИРТАШ – произошла 30 мая около 5-ти часов утра. BMW М6, за рулем которого находился С.КАЛИНОВСКИЙ, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Шевченко, 23 в Киеве. Пассажир "Жигули", служащий Внутренних войск, погиб на месте. С С.КАЛИНОВСКИМ в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.