Спецкомиссия выбрала место для завода по производству ядерного топлива

площадкой под размещение завода по фабрикации ядерного топлива

Киев. 19 августа. УНИАН. Государственный концерн «Ядерное топливо» решил рекомендовать правительству утвердить в качестве площадки под размещение завода по фабрикации ядерного топлива площадку в пгт. Смолино (Кировоградская область).

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна, со ссылкой на решение, принятое на заседании специальной комиссии созданной при «Ядерном топливе» в четверг, 18 августа.

Согласно сообщению, на рассмотрение комиссии были предоставлены информационные материалы по трем площадкам. Помимо площадки в Смолино эксперты также оценивали площадки в районе Желтых Вод (Днепропетровская обл.), а также в районе г. Славутич, (Киевская обл.).

Площадка в Смолино признана наиболее соответствующей установленным критериям и требованиям для размещения завода по производству ядерного топлива, сообщается в пресс-релизе концерна.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.