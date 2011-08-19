Спецкомиссия выбрала место для завода по производству ядерного топлива
Рассматривали три площадки
площадкой под размещение завода по фабрикации ядерного топлива
Киев. 19 августа. УНИАН. Государственный концерн «Ядерное топливо» решил рекомендовать правительству утвердить в качестве площадки под размещение завода по фабрикации ядерного топлива площадку в пгт. Смолино (Кировоградская область).
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна, со ссылкой на решение, принятое на заседании специальной комиссии созданной при «Ядерном топливе» в четверг, 18 августа.
Согласно сообщению, на рассмотрение комиссии были предоставлены информационные материалы по трем площадкам. Помимо площадки в Смолино эксперты также оценивали площадки в районе Желтых Вод (Днепропетровская обл.), а также в районе г. Славутич, (Киевская обл.).
Площадка в Смолино признана наиболее соответствующей установленным критериям и требованиям для размещения завода по производству ядерного топлива, сообщается в пресс-релизе концерна.
Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».
В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.
В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.