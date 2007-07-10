Кипиани устроился на новую работу

Вахтанг Кипиани стал шеф-редактором проекта «Великие украинцы», который будет создаваться по формату Би-Би-Си 100 Greatest Britons на канале «Интер». Об этом он сам рассказал Телекритике

«О том, что я буду работать в этом проекте, было известно еще несколько месяцев назад. Мы провели предварительные переговоры с Анной Безлюдной и Савиком Шустером, и договорились, что я буду принимать участие в «Великих украинцах» как шеф-редактор, не уходя со своего основного места работы в журнале «Фокус». Это согласовывалось с интересами как проекта «Интера», так и журнала, где я работал. После того, как под этим поводом меня уволили из «Фокуса», я еще раз встретился с Безлюдной, и она подтвердила: предложение остается в силе. Я его принял, и теперь оформляюсь на работу», - рассказал он.

Самое сложное задание в реализации этого проекта, по мнению Вахтанга Кипиани, заключается в поиске тех украинцев, за которых стране не было бы стыдно. «Опыт тех стран, где этот проект был реализован, показывает, насколько это тонкое дело – отбор людей, которые могут вдохновлять страну. Например, Германия исключила из списка великих немцев Адольфа Гитлера. Португальцы сначала исключили диктатора Антонио Салазара, а затем под давлением общества повернули его, и он в конце концов победил. Поэтому мы хотим предложить обществу дискуссию, исчерпывающий список, механизмы подсчета, а люди уже сами определятся. Для нас очень важно вместе со страной вырасти во время этого проекта», - объясняет он.

По словам Вахтанга Кипиани, в этом проекте «должны работать хорошие журналисты, которые разбираются в истории или интересуются ею». Он считает пока еще некорректным говорить о том, из кого будет состоять команда проекта, поскольку этот вопрос еще не обсуждался: «Когда мы утвердим штат, начнем добирать людей, и это будут работники «Интера», других каналов, и не обязательно телевизионщики». На протяжении нескольких месяцев, говорит он, команда Савика Шустера прорабатывала структуру проекта, потому теперь Вахтангу приходится «догонять поезд».

Как сообщалось, 2 июля стало известно об освобождении Вахтанга Кипиани от должности главного редактора еженедельника «Фокус», которую он обнимал с момента запуска издания летом в 2006 году. По словам руководителя «Украинского медиахолдинга» Бориса Ложкина, одной из причин решения об освобождении Вахтанга стало желание последнего работать на телевидении. Новым главным редактором «Фокуса» стал Михаил Гладкий.

Формат «Великие украинцы» «Интер» купил специально под Савика Шустера, чьей давней мечтой было воплощение именно этого формата. При словам Савика, его решение перейти с ICTV на «Интер» было связано в частности с тем, что «такой проект нуждается в большом канале».