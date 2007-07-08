МИД: все россияне, включая Павловского, попали на территорию Украины

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что все граждане Российской Федерации, которые прибыли для участия в форуме «Форос 2007», были пропущены на территорию Украины после предъявления соответствующих приглашений и предоставления ими информации о цели поездки в Украину.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы МИД Украины в связи с появлением информации о запрещении на въезд в Украину шестерым гражданам России, прибывшим для участия в форуме «Форос 2007»

В частности, в комментарии отмечается, что украинская сторона разрешила также, как шаг доброй воли, въезд в Украину российскому политологу Глебу ПАВЛОВСКОМУ, который также прибыл на этот форум. После проведения соответствующих формальностей в аэропорту Симферополя Г.ПАВЛОВСКИЙ сегодня, 8 июля, был пропущен на территорию Украины.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство сообщает, что СБУ и МИД 9 июля обнародуют отдельное совместное заявление относительно урегулирования вопроса запрещения въезда на территорию Украины и Российской Федерации отдельным гражданам обеих стран.