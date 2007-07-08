Шестерых россиян не пустили в Украину
12:36, 08 июля 2007Общество
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«Наши» были задержаны на границе в Керчи
Шестеро активистов российского движения «Наши» были задержаны в субботу на российско-украинской границе в Керчи.
Они направлялись на международный форум «Форос 2007», который ежегодно проводится в Крыму.
Через несколько часов после задержания их выдворили с территории Украины. По словам властей, у задержанных не было специального приглашения на форум, сообщает «Эхо Москвы».
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