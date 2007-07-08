Шестерых россиян не пустили в Украину

Шестеро активистов российского движения «Наши» были задержаны в субботу на российско-украинской границе в Керчи.

Они направлялись на международный форум «Форос 2007», который ежегодно проводится в Крыму.

Через несколько часов после задержания их выдворили с территории Украины. По словам властей, у задержанных не было специального приглашения на форум, сообщает «Эхо Москвы».