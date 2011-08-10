Под Печерским судом дежурят милиционеры из других городов

Возле Печерского райсуда Киева несут службу около 2 тысяч сотрудников милиции, в том числе работников милиции из нескольких других регионов государства, которые оказывают помощь Киевскому гарнизону милиции.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Сегодня правонарушений в центре Киева не было зарегистрировано.

Возле здания Печерского районного суда находилось около 350 членов всеукраинской общественной организации «Общевойсковой союз Украины».

Количество сторонников экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО утром составляло около 400 членов Всеукраинского объединения «Батькивщина», к ним позже присоединилось около 100 представителей партий «Наша Украина», «Фронт Змін» и других. Кроме того, на Крещатике возле здания суда было установлено 38 палаток митингующих.

Около 16.00 больше половины участников массовых мероприятий покинули место проведения митинга, сейчас там остается около 200 сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.

В круглосуточном режиме для обеспечения охраны общественного порядка и предотвращения возможных правонарушений (таких, как перекрытие проезжей части улиц столицы) несут службу около 2 тысяч милиционеров.

По состоянию на 19.50 обстановка на улицах столицы остается спокойной и контролируемой, заверили в милиции.