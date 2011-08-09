На мировых биржах стремительно дешевеет нефть

Нефть на мировых биржах сегодня продолжает стремительно дешеветь. Об этом пишет Зеркало недели. Утром во вторник, 9 августа, котировки нефти Brent, по которой рассчитывается рыночная стоимость российской экспортной нефти Urals, впервые с начала февраля провалились ниже психологически важной для рынка ценовой отметки 100 долл./барр. Минимальная цена сделки по нефти Brent сегодня составляет 98,74 долл./барр.

Тем временем котировки нефти WTI (Light Sweet) сегодня впервые с начала октября 2010 года просели ниже отметки 80 долл./барр. Минимальная цена сделки по нефти WTI сегодня составляет 75,71 долл./барр.

Стремительное падение цен на нефтяные фьючерсы сегодня продолжается из-за опасений возможного повторения глобальной экономической рецессии, что приведет к падению спроса на нефть и производные энергоносители. Нестабильность на нефтяном рынке была вызвана недавним понижением кредитного рейтинга США.

По состоянию на 8:55 по Киеву цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):

- IPE Brent Crude (сентябрь) - 101,87 (-1,87) при диапазоне котировок 98,74-103,53;

- Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) - 78,77 (-2,54) при диапазоне котировок 75,71-81,28.

По итогам торгов 8 августа результаты торгов на биржах для нефтяных контрактов первой позиции составили:

- в Лондоне на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (сентябрь) упала на 5 долл. 63 цента (-5,0%) и установилась на отметке 103,74 долл./барр. (самый низкий показатель после 18 февраля 2011 года) при диапазоне цен по сделкам за сессию 102,70-108,50 долл./барр.;

- в Нью-Йорке на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) упала на 5 долл. 57 центов (-6,4%) и установилась на отметке 81,31 долл./барр. при диапазоне цен по сделкам за сессию 80,17-85,73 долл./барр.