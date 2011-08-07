У преступников был свой почерк: грабили квартиры на первом этаже

На Прикарпатье за многочисленные кражи осуждены участники организованной преступной группы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области в период с апреля по май 2009 года в Ивано-Франковске были совершены ряд дерзких преступлений, связанных с кражами имущества граждан. При этом прослеживался один и тот же почерк неизвестных преступников – повреждение окна квартиры на первых этажах жилых домов.

Милиции удалось задержать на очередной краже группу из трех лиц с вещественными доказательствами – похищенным имуществом (ювелирные изделия, видеокамера, денежные средства, ноутбук), а также орудиями для проникновения в квартиры.

Имея за плечами по несколько судимостей (главарь преступной группы пять раз привлекался к криминальной ответственности), злоумышленники пытались убежать.

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению участников организованной преступной группы, суд признал виновным каждого из них в совершении 5 краж имущества с помещений граждан, сопротивлении работникам милиции, а также преднамеренном причинении милиционерам телесных повреждений. Суд исследовал собранные по делу доказательства и пришел к выводу, что подсудимые совершали преступления по предварительно разработанному плану, с четким разделением ролей и общей целью завладения чужим имуществом.

В результате преступных действий эта группа причинила потерпевшим убытков на общую сумму почти 50 тысяч гривен.

По приговору суда преступники осуждены к наказанию, связанному с лишением свободы каждого на срок от 3 до 4 годов. Суд учел, что на иждивении подсудимых находятся малолетние дети.