Возле древней Пересопницы нашли две уникальных иконки ХІІ века

11:15, 05 августа 2011
Общество
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Станут частью экспозиции в музее

Рядом с бывшей столицей удельного княжества Пересопницей в Ривненской области археологи нашли две нательные иконы ХІІ века.

Как передает корреспондент УНИАН, иконы нашли в районе возведения фрагмента древнерусского городища в Пересопнице.

Иконы небольшие, их носили как кресты. На одной из них изображен Святой Георгий, на другой — Богородица Одигитрия. Икона Божьей Матери с Иисусом-младенцем покрыта позолотой. По мнению специалистов, эти находки – уникальны. Как считает научный сотрудник ГП «Волинські старожитності» Михаил ВАШЕТА, технология изготовления этих икон была дорогим делом, поэтому, вероятнее всего, оберег принадлежал богатому человеку.

В интервью Ривненской областной государственной телерадиокомпании заместитель председателя облгосадминистрации Алексей ГУБАНОВ сообщил, что уникальные находки станут частью экспозиции в создаваемом музее.

Несколько недель назад в районе возведения фрагмента городища были также выявлены остатки средневековых захоронений, которые, по мнению специалистов, принадлежат к древнерусскому периоду украинской государственности.

Как уже сообщалось, в настоящее время в селе Пересопница вблизи Ривне, возводятся фрагментов древнерусского городища, а также культурный центр, где будут расположены музей украинской Первокниги – Пересопницкого Евангелия, и постоянно действующий археологический центр.

Празднование 450-летия Пересопницкого Евангелия - этой уникальной памятки украинской культуры, запланировано на 29 августа 2011 года. По сообщению Ривненской облгосадминистрации, на празднование юбилея будут приглашены президенты пяти православных стран Европы.

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