Азаров говорит, когда нужно сжимать зубы и молиться

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым для снижения опасности работы на шахтах создать единый центр горной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Доверять системам безопасности на шахтах дальше нельзя, потому что шахты у нас разной формы собственности… Необходимо создавать единый центр горной безопасности и устанавливать на шахтах независимые телекоммуникационные системы контроля и наблюдения», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что это работа сложная и дорогая, однако ее необходимо провести.

Премьер считает необходимым повысить требования технической безопасности при работе на шахтах и уровень ответственности за их соблюдение.

Также он отметил, что нужно выделить необходимые средства на техническое переоборудование горноспасательных служб и усовершенствовать их организацию, а также в крупных центрах построить современные больницы с необходимым уровнем предоставления помощи в случае аварии на шахтах.

«Когда трагедия вызвана стихией, остается сжать зубы и молиться. Но у нас из раза в раз к стихии добавляется безответственность, пренебрежение безопасностью, техническая безграмотность… Нужно положить конец рукотворным катастрофам. Уголь для нас - стратегический вопрос, но не любой ценой», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что правительство через неделю рассмотрит вопрос безопасности работы на шахтах.

Как сообщал УНИАН, 29 июля произошел взрыв на шахте „Суходольская-Восточная”, в результате которого 26 горняков погибли, 2 пострадали.

В тот же день в Макеевке на шахте им. Бажанова обвалился башенный копер, погибли 11 шахтеров и 4 – пострадали.

26 июля в г. Родинское Красноармейского района Донецкой области на шахте «Родинская» (ГП «Красноармейскуголь»), на горизонте 520 м, произошло обрушение пород кровли. В результате аварии три горняка погибли, а еще два госпитализированы с тяжелыми травмами.