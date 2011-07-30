Застрявшие в Крыму россияне полетят в Москву чартером

В аэропорту Симферополя приземлился чартерный авиалайнер, который увезет в Москву пассажиров, застрявших в Крыму из-за отмены рейсов авиакомпании "Континент", сообщила РИА Новости по телефону сотрудник пресс-службы посольства РФ в Киеве Елена Фоменко.

"На рейс зарегистрировались 73 пассажира. Еще 38 человек отправились в Россию на свободных местах в самолетах других авиакомпаний или железной дорогой", - сказала Фоменко.

"Континент" каждую неделю выполнял четыре рейса из Симферополя, перевозил 320 пассажиров.

Как сообщал УНИАН, около 100 человек, в основном россияне, два дня не могли вылететь из Симферополя в Красноярск из-за отмены запланированного на пятницу рейса объявленной банкротом российской авиакомпании «Континент».