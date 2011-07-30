Число погибших на шахте "Краснодонугля" увеличилось до 24

Количество погибших в результате аварии на шахте "Суходольская-Восточная " ПАО «Краснодонуголь» увеличилось до 24 человек, судьба еще 2 неизвестна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, состоянием на 19:30 30 июля, погибли 24 горняка, 2 пострадало и судьба 2 остается неизвестной, поиски которых продолжаются.

На протяжении 29 июля в г.Суходольск Краснодонского района проводились поисково-спасательные работы на шахте, где в ночь на пятницу на горизонте 915 м произошел взрыв.

Также ведутся поисково-спасательные работы на шахте им. Бажанова ГП «Макеевуголь», где накануне произошло внезапное обрушение башенного копра (высота здания 65 м). Работа шахты приостановлена. 538 горняков самостоятельно вышли на поверхность.

Состоянием на 18:30 известно о гибели 8 горняков, 4 – пострадавшие и судьба 3 остается неизвестной.

На месте события работает оперативная группа во главе с министром чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ.