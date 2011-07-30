На шахте «Суходольская-Восточная» уже 20 погибших

Количество погибших в результате аварии на шахте "Суходольськая-Восточная" ПАО «Краснодонуголь» возросло до 20 человек, судьба еще 6 остается неизвестной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, состоянием на 18:00, погибло 20 горняков, 2 пострадало и судьба 6 остается неизвестной, поиски которых не прекращаются.

До поисково-спасательных работ привлечено 20 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуголь. Причина взрыва устанавливается.

На месте происшествия работает Правительственная комиссия во главе с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО и министром по чрезвычайным ситуациям Виктором БАЛОГОЙ.

Как сообщал УНИАН, в связи с авариями, которые произошли 29 июля 2011 года на шахтах ""Суходольськая-Восточная" в Суходольске Луганской области и им. Бажанова ГП "Макеевуголь" Донецкой области и привели к человеческим жертвам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил воскресенье, 31 июля 2011 года, Днем траура в Украине.