Янукович поручил Кабмину разобраться с аварией на шахте в Макеевке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству создать комиссию по расследованию причин аварии, которая произошла на шахте им. Бажанова ГП "Макеевуголь" и оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства также поручил Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины принять исчерпывающие меры по расследованию причин трагедии и обеспечить реагирование в соответствии с законодательством. О результатах расследования Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА обязан доложить Президенту до 10 августа этого года.

Как сообщал УНИАН, в городе Макеевка Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра – надшахтного здания, в котором размещаются шахтные подъемные установки. В результате этого по состоянию на 9.00 30 июля известно о гибели 7 горняков, 4 – пострадали и судьба 4 остается неизвестной.

К поисково-спасательным работам привлечены 19 отделений Главного управления МЧС в Донецкой области и три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Причина обрушения устанавливается.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копра на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).