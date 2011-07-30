НКРЭ упростила выдачу и переоформление лицензий

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики упростила порядок выдачи, переоформления и продления действия лицензий для энергокомпаний.

Как сообщили УНИАН в НКРЭ, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг, 28 июля.

Согласно решению, в частности, сокращен перечень документов, которые лицензиат должен предоставлять в комиссию для выдачи либо переоформления лицензий. Для каждого вида лицензионной деятельности такой перечень сокращен в среднем на 4 документа.

Цель принятия решения - уменьшение административной нагрузки на лицензиатов.