Милиция нашла донецкого адвоката, пропавшего три недели назад

Донецкий уголовный розыск установил местонахождение адвоката Игоря НИКИТЮКА, защищавшего на судебном процессе в Донецке одного из организаторов взрыва на стадионе "Шахтер" Вячеслава СИНЕНКО.

Как сообщил УНИАН начальник оперативно-розыскного отдела областного управления уголовного розыска Вадим КОЛЯГИН, адвокат И.НИКИТЮК находится в Киеве, он жив и здоров.

"Он отсутствовал на работе по собственной инициативе и во время отсутствия занимался личными делами", - сказал В.КОЛЯГИН.

По его словам, адвокат исчез не в Донецке, а в Киеве. "Несмотря на то, что найти человека в Киеве проблематично, но мы его нашли по своим каналам. Для этого мы здесь и работаем", - отметил В.КОЛЯГИН.

Он также подчеркнул, что "поднимать волну в СМИ о его исчезновении не было оснований". "Мы завели оперативно-розыскное дело и стали его искать, но его сотрудники и родственники могли бы также постараться найти его", - указал начальник оперативно-розыскного отдела.

На вопрос, как сам адвокат объясняет, что он три недели не отвечал на телефонные звонки и не контактировал ни с родственниками, ни с коллегами по работе, В.КОЛЯГИН ответил: "Вы у него лучше спросите. После того, как он пообщался с нами, он уже снимает трубку телефона".

Как сообщал УНИАН, на днях киевская "Независимая коллегия адвокатов" заявила, что бесследно пропал их сотрудник И.НИКИТЮК. В течение трех недель коллеги адвоката не могли установить его местонахождение, поскольку И.НИКИТЮК не отвечал на телефонные звонки. После этого коллеги И.НИКИТЮКА вынуждены были заявить о его пропаже.

И.НИКИТЮК являлся защитником бывшего майора милиции Вячеслава СИНЕНКО, осужденного к пожизненному заключению за соучастие во взрыве на стадионе "Шахтер" в Донецке 15 октября 1995 года. В результате взрыва погибли первый президент ФК "Шахтер" Ахать Брагин и несколько человек из его окружения.