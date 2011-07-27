СБУ обыскала руководителей Укргазбанка
17:07, 27 июля 2011Общество
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Дело касается кредитов
В среду в 7:30 утра был произведен обыск помещений руководителей Укргазбанка.
Об этом сообщают источники "Украинской правды".
В частности, были проведены обыски в квартире главы правления банка Сергея Мамедова и его заместителя Елены Дмитриевой.
Обыск проводили представители СБУ, которых сопровождала вооруженная охрана. После обыска оба были вызваны на допрос в СБУ.
По информации источника, дело, в рамках которого проводились следственные действия, каких-то ранее предоставленных кредитов.
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