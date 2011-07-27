ЕБРР дает на Чернобыль еще 70 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить дополнительно 70 млн. евро для Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности на реализацию чернобыльских программ.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров и управляющих банка во вторник, 26 июля, сообщает УНИАН пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, с учетом ранее выделенных банком по итогам апрельской конференции доноров на эти нужды 120 млн. грн. вклад ЕБРР на чернобыльские программы станет крупнейшим.

«Таким образом, с учетом результатов апрельской донорской конференции в Киеве, а также ввиду раунда дополнительных обязательств от Франции, США, России, Европейского Союза и ЕБРР, полностью профинансирована потребность в средствах на реализацию чернобыльских проектов в объеме 740 млн. евро», - отмечает министерство.

Как сообщал УНИАН, на апрельской конференции доноров Фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности на реализацию чернобыльских проектов было собрано около 550 млн. евро.