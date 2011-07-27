НКРЭ сохранила розничные тарифы на электроэнергию
01:08, 27 июля 2011Общество
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На август - на уровне июля
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на август на уровне июля 2011 года.
Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее постановление регулятора.
В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения в июле сохранится на уровне 63,31 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса – 83,56 коп. за кВт/ч (без НДС).
НКРЭ сохраняет неизменными розничные тарифы облэнерго с июня т.г.
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