Всемирный банк поражается: в Украине растет экономика

В Украине нет слишком большого правительства, которое бы мешало экономическому росту, эта страна делает достаточные успехи в финансовой политике и проводит реформы в сфере расходов и налогов. Об этом заявила представительница Всемирного банка Шерил Грей во время презентации в Брюсселе доклада «Бюджетная политика и экономический рост: наука Восточной Европы и Центральной Азии». Правительства, работающие эффективно, лучше используют бюджетные ресурсы; экономический рост можно повысить, если государственные расходы будут эффективнее, бюджетный дефицит будет уменьшаться, а собранные налоги будут использоваться. Об этом пишут представители Всемирного банка в докладе, посвященном экономике Восточной Европы и Центральной Азии, передает Радио Свобода.

Авторы отчета пришли к выводу, что восточноевропейские страны достигли хороших результатов относительно эффективности расходов в образовании и здравоохранении, но эти достижения обошлись недешево.

Эксперты Всемирного банка называют пенсионную систему особенным вызовом для региона, который получил в наследство советский образец щедрой выплаты пенсий. В настоящее время эту систему следует менять.

Менеджер Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Аристомен Варудакис указывает, что когда государственные институты являются слабыми, а государственные расходы – высокими, тогда существует вероятность того, что средства будут потрачены неэффективно и вырастет дефицит бюджета.

Он также обращает внимание на то, что слишком большое правительство может тормозить экономический рост: «Почему размер правительства может иметь отношение к росту, особенно в странах, где руководство является слабым? Есть разные причины. Одна из очевидных причин – это то, что когда власть является слабой, увеличение расходов может быть направлено на менее производительные отрасли, есть вероятность, что деньги будут неправильно потрачены».

Украина не попала в список восточноевропейских стран, правительства которых Всемирный банк назвал слишком большими. Директор сектора Всемирного банка, один из авторов доклада Шерил Грей сказала, что в Украине на данный момент существует интересная ситуация, когда экономика продолжает расти, невзирая на политические перипетии.

«Интересно, что политическая ситуация якобы не влияет на экономику в данный момент. Мы не знаем о далекой перспективе, это в близкой перспективе очевидно. Но это интересная история. В Украине нет особенно большого правительства. В целом весь бывший Советский Союз – в другой лодке, чем Восточная Европа и Юго-Восточная Европа, где мы видим наибольшие по размеру правительства. Украина делает достаточные успехи в финансовой политике. Недавно мы проводили обстоятельное исследование относительно публичного финансирования в Украине. Там достаточно хорошо поработали, сделали много усилий в этой отрасли. Надлежит сделать еще многое, но в отрасли расходов и налогов это одна из самых сильных отраслей, где в Украине проводятся реформы», – сказала представительница Всемирного банка.