Азаров: Госбюджет следующего года не будет популистским

В Государственном бюджете на 2008 год размер дефицита будет сохранен на уровне текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.

По его словам, сохранение размера дефицита Госбюджета в следующем году на теперешнем уровне связано с тем, что увеличение дефицита практически всегда вынуждает выходить на международные рынки заимствований, стоимость ресурсов на которых сегодня высока.

Н.АЗАРОВ не сообщил основных параметров Госбюджета-2008 (расходы, доходы), а отметил лишь, что бюджет следующего года однозначно не будет популистским и будет обеспечивать высокие темпы роста социальных расходов.

Справка УНИАН. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» (с поправками) установлены доходы Госбюджета в размере 157,287 млрд. грн., в частности, доходы общего фонда Госбюджета - 125,443 млрд. грн. и доходы спецфонда - 31,8 млрд. грн.

Расходы Госбюджета на 2007 год утверждены в размере 174,6 млрд. грн., в частности, расходы общего фонда - 142,768 млрд. грн., расходы спецфонда - 31,863 млрд. грн.

Предельный размер дефицита Госбюджета на 2007 год установлен в размере 15,7 млрд. грн., в частности, предельный размер дефицита общего фонда Госбюджета - 14,4 млрд. грн.

Кроме того, предусмотрено повышение минимальной зарплаты с 1 апреля до 420 грн. в месяц, с 1 июля - до 440 грн., с 1 октября - до 460 грн.