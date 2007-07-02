Гидрометеоцентр спрогнозировал урожай этого года

В текущем году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составит 25-27 млн. тонн. Об этом корреспонденту УНИАН в телефонной беседе сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического цента Татьяна АДАМЕНКО.

«По предварительному прогнозу, который мы составляли 25 июня, ожидается валовой сбор всех зерновых на уровне 25-27 млн. тонн», - сказала Т.АДАМЕНКО.

Она отметила, что недобор зерна будет по южным областям - Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, частично Днепропетровской и Кировоградской - «все те области, которые были охвачены засухой».

Относительно урожайности культур, то, по прогнозам специалистов Гидрометцентра, урожайность озимой пшеницы составит 22ц/га, озимой ржи - 17ц/га, озимого ячменя - 16ц/га, ярового ячменя - 15ц/га.

Что касается прогнозов по урожаю кукурузы, Т.АДАМЕНКО сообщила, что «кукуруза еще в периоде развития, поэтому делать окончательные выводы об ее урожайности и валовом сборе еще рано». «Учитывая, что кукуруза в начале вегетации попала под влияние высоких температур, мы делаем предварительный вывод, что ее урожайность будет около 30ц/га. Но если изменится ситуация, если будут дожди в начале июля, то возможно урожайность будет несколько выше», - сказала Т.АДАМЕНКО.

По прогнозам специалиста, урожай пшеницы в текущем году ожидается на уровне около 12 млн. тонн, ярового ячменя - 6 млн. тонн, кукурузы (по предварительным прогнозам) - около 6,5 млн. тонн.

Напомним, в текущем году прогнозировался урожай зерна на уровне 38 млн. тонн, однако в мае-июне в юго-восточных областях установилась засуха, которая привела к гибели посевов сельхозкультур на площади около 1,1 млн. га, вследствие чего часть урожая была утеряна.

В 2006-2007 году валовой сбор зерна составил 34,3 млн. тонн.