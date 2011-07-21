Участники Евро-2012 смогут провезти через границу свои товары

Кабинет министров Украины утвердил специальную (упрощенную) форму таможенной декларации для декларирования товаров, предназначенных для подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Текст соответствующего постановления (№741 от 13 июля т.г.) размещен на официальном сайте Кабмина.

Правительство постановило, что упрощенная форма таможенной декларации используется также для декларирования оборудования для прессы, радио-, телепередач, которое будет временно ввозиться на территорию Украины с условным полным освобождением от налогообложения с последующим вывозом из Украины; а также товаров, которые ввозятся командами, которые будут участвовать в Евро-2012, без обязательства на обратный вывоз.

Оформление товаров с использованием упрощенной таможенной декларации может осуществляться в пунктах пропуска через границу или таможенным органом, в зоне деятельности которого проводятся мероприятия чемпионата.

Данное постановление вступит в силу через 45 дней после его опубликования.