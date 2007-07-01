В Киеве установлена единая ставка рыночного сбора для физических лиц

Киевский городской совет внес изменения и дополнения в решение “О рыночном сборе в г. Киеве”, которое было принято в феврале 1999 г., согласно которому в столице установлена единая ставка рыночного сбора для физических лиц, независимо от вида продукции, которую они реализуют, в размере 5 грн. за 1 торговое место.

Соответствующее решение было проголосовано на сессии Киевсовета на этой неделе.

Согласно последним изменениям, размер ставки рыночного сбора для юридических лиц установлен на уровне 15 грн. за 1 торговое место.

Кроме того, Киевсовет уменьшил площадь одного торгового места с 6 кв. м до 4 кв. м.

Как отмечается в пояснительной записке, изменения и дополнения внесены по предложению Главного финансового управления КГГА с целью приведения в соответствие с законодательством решения Киевсовета от 1999 г., а также с целью упрощения механизма взимания рыночного сбора и обеспечения поступлений в бюджет города.

Следует отметить, что Главное финуправление предлагало установить ставку рыночного сбора на уровне 2,55 грн. для физических лиц, однако во время обсуждения было внесено предложение относительно ее увеличения до 5 грн. Решение было проголосовано с поправкой, внесенной с голоса.

Справочно в пояснительной записке отмечается, что средняя ставка, предусмотренная столичным законодательством, для физических лиц составляла до этого времени 1,8 грн., для юридических - 10 грн. Ставки рыночного сбора были дифференцированы в зависимости от вида рынка (крытый, открытый), вида продукции и реализуемых товаров.