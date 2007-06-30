”Кавказские террористы” в поезде из Донецка оказались глупой интригой

Сотрудниками милиции в Киеве установлено лицо, мужчина 1949 г. р., который предоставил органам внутренних дел ложную информацию о попытке теракта возле Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник управления МВД Украины на транспорте Геннадий ПУШКАРЕВ.

По его словам, 28 июня по линии «02» позвонил человек, который сообщил о том, что в поезде «Донецк-Киев» едут лица кавказской национальности с целью совершить террористический акт возле украинского парламента.

Как выяснилось во время оперативно-следственных действий, человек, который звонил по телефону в милицию, был знаком с людьми, следовавшими в поезде, однако не хотел, чтобы они к нему приезжали.

Как отметил Г.ПУШКАРЕВ, сейчас решается вопрос о взыскании с мужчины, который дал ложную информацию, материального ущерба, нанесенного в результате его сообщения.