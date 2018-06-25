Кто виноват в подорожании хлеба?

На сколько подорожал хлеб, ну, скажем, за последние пять лет? Вряд ли вы найдете человека, который легко, не задумываясь, ответил бы на этот вопрос. И это при том, что на «хлебной теме» без всякого преувеличения делается большая политика…

Любители основательно покопаться в Интернете могут проверить: с начала 2002 года рост стоимости одного килограмма хлеба (просьба не путать с единицей продукции) в зависимости от сорта хлеба и региона, где он реализуется, составил примерно от 80 копеек до 1,5 гривен. То есть в среднем 16 – 30 копеек в год.

Это не идет ни в какое сравнение с ростом цен на мясо, овощи-фрукты, не говоря уже об одежде, обуви, квартирах, дачах и прочих радостях жизни.

И? тем не менее, именно «хлебный вопрос» (иногда в сочетании с «бензиновым») то и дело всплывает в сварах политсил. А также удерживает уверенное лидерство в списке неизменно актуальных предвыборных тем. Складывается впечатление, что все население Украины в полном составе живет на «хлебе и бензине», и ни в каких более продуктах (как пищевых, так и промышленных) для поддержания жизнедеятельности не нуждается. Почему же так происходит?

Правительства и оппозиции

Независимо от того, какого «окраса» политсилы в каждый отдельно взятый момент времени представляют ту и другую стороны, до сих пор ни разу не подвергался сомнению доставшийся нам в наследство от Советского Союза «постулат о стратегическом продукте». В принципе, если отечественным политикам так уж припекло зациклиться именно на этой теме, – на здоровье. Однако удручает однообразие подходов к проблеме.

Независимо от того, какую именно цель перед собой ставит правительство – либерализацию экономики или воссоздание административной системы, и независимо от того, за что борется оппозиция – за социальные стандарты, или развитие свободного рынка, – первые неизменно цены на хлеб «сдерживают», а вторые критикуют их рост.

Забавно, что при этом ни «обвиняемые», ни «обвинители» не вспоминают о том, что хлеб, как и любой конечный продукт сельского хозяйства, должен быть подвержен сезонным колебаниям цен. И совершенно не пытаются поставить себе в заслугу объективную привязку (если она есть, конечно) стоимости хлеба именно к этому фактору.

Более того, никто даже не пытается «презентовать» населению сезонную динамику изменения цен. Хотя бы для того, чтобы отмыться от обвинений политических конкурентов, раз уж хронически не выходит доказать, что ситуация развивается именно так, как ей и положено по законам рыночной экономики.

Как однажды заявила торговка творогом на рынке: «Деточка, повод нужен, чтобы поднять цену. Для того, чтобы ее не снижать, повода не надо». Речь шла о том, что молочнокислый продукт, подорожавший накануне Пасхи, после праздника в той же цене и остался. Кстати, эта торговка, в отличие от украинских министров, не находила ничего предосудительного в том, что товар выставляется по той цене, по которой его покупают. А может, просто политэкономию в школе лучше усвоила? Тот раздел, где говорится про спрос и предложение.

Но в итоге мы имеем непреходящую уверенность населения, что правительство (любое) регулярно «объедает» граждан на хлебе в интересах крупных олигархов.

Производители

Эти и вовсе черт знает что вытворяют. С одной стороны, не возникает никаких сомнений в том, что коммерсант, в первую очередь, заинтересован в получении прибыли. «Альтруисты» в условиях рыночной экономики попросту не выживают. С другой – производители хлеба через прессу то и дело пытаются убедить население, что если бы не рост стоимости муки (бензина, труда и т.д.), то никому из них никогда не пришла бы в голову идея повысить стоимость готовой продукции.

Получается законченный образ эдакой умственно отсталой Красной Шапочки, которая, знай себе, носится по бабушкам с корзинкой и задарма раздает пирожки. При этом, очевидно, подразумевается, что бабушки – также умственно отсталые. Поскольку они должны поверить, что авто, на которых Шапочка развозит свою продукцию и ее туалеты – не иначе как добрая фея наколдовала. И тоже «за красивые глаза».

Разумеется, население понимает, что рост цены на какую-либо продукцию одним только фактором объяснить невозможно. И, разумеется, звереет, когда ему пытаются подсунуть такую, с позволения сказать, аргументацию.

Вот выдержка из официальной статистической справки крымского Кабмина, датированной 2003 годом: «Цены на муку пшеничную высшего сорта на внебиржевом рынке колебались от 1300 до 2200 грн/т». А вот – из сообщения киевского представительства «АПК-Информ» за июнь 2007-го: «Средние цены на муку высшего сорта выросли с 1450 до почти 1700 грн за тонну, а максимальные достигают 2150 грн за тонну». И хотя на основании только этих цифр невозможно вывести какую-либо статистику, они дают, по крайней мере, общее представление, должна ли была измениться стоимость хлеба, если бы все зависело только от цен на муку.

Если взять максимальную разницу между всеми упомянутыми цифрами, а также вспомнить о том, что тонна – это 1000 килограммов, да еще учесть, что из высшего сорта муки изготавливаются самые дорогие сорта хлеба, – выходит что за период с 2003 года по сегодняшний день стоимость 1 килограмма хлеба должна была вырасти максимум на 90 копеек. То есть, на 18 копеек в год. Еще раз подчеркнем, что для наглядности были взяты именно граничные цифры и самый дорогой сорт муки. А теперь сравните это с приведенными выше данными о росте цены на хлеб: до 1,5 гривен.

Оплата труда – пожалуй, это второй по популярности фактор, которым производители пытаются объяснить рост цены на хлеб. Но в отрыве от остальных он также может вызвать только раздражение.

Возьмем, к примеру, сведения, размещенные на сайте ООО «Хлебные инвестиции», страничка Черновицкого хлебокомбината. Того самого, что по итогам последнего скандала вокруг повышения цен на хлеб заявил о намерении отстаивать в суде свои интересы. На комбинате работает около 400 человек. В сутки производится 100 тонн хлебоизделий. Так вот, если каждому сотруднику предприятия к его зарплате «накинуть» 500 долларов (не гривен!) в месяц, чего, думается, на комбинате не случалось ни разу за всю его историю, стоимость одного килограмма «хлебоизделий» в среднем должна вырасти на 35 копеек!

Да, бизнесмен должен иметь прибыль. При условии, что эта прибыль оправдана и находится в рамках закона. Но это – дело не правительства и не оппозиции, а Антимонопольного комитета и прокуратуры. И «социальность» продукта в данном случае – ни при чем. Раз уж мы в свое время решили жить при капитализме…

Журналисты

Надо честно признать, пишущая братия не меньше остальных виновата в том, что вокруг хлебной темы кипят такие страсти.

Мы прекрасно знаем, что такое цензура, а также и то, что к подавляющему большинству «перекошенных» материалов она не имеет никакого отношения. Просто газетная полоса, эфирное время и так далее – не резиновые, и впихнуть все точки зрения в один материал физически невозможно.

Но это не объясняет и уж тем более не оправдывает полного отсутствия в материалах по хлебной тематике хоть каких-либо попыток систематизировать информацию. Что выходит в результате? Судите сами: суммирование панических воплей по поводу повышения цен на муку за все те же 5 лет (разумеется, с указанием источника информации и, разумеется, только тех, которые удалось обнаружить в результате не слишком тщательного поиска в Интернете) приводит к просто замечательному итогу. За период с 2002 по 2007 годы стоимость одной тонны муки выросла на… 2025 гривен! И это при том, что максимальная, названная на сегодня цена, напомним, – 2150 гривен за тонну…

Думается, комментарии излишни.

Елена Перегуда