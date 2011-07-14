Нардепа-регионала в Нью-Йорке развели на $10 миллионов?

Продажа фальшивых картин русского искусства в частной Нью-йоркской галерее эмигранта из России Анатолия БЕККЕРМАНА народному депутату от Партии регионов Александру САВЧУКУ – самая большая афера в современной истории арт-рынка.

Такое мнение УНИАН высказал украинский арт-критик Константин ДОРОШЕНКО, комментируя приобретение фальшивых картин европейской компанией Arthur Properties, которая, по данным СМИ, принадлежит украинскому бизнесмену и почетному президенту машиностроительного гиганта "Азовмаш", народному депутату Александру САВЧУКУ, в частной Нью-йоркской галерее эмигранта из России Анатолия БЕККЕРМАНА.

Эксперт напомнил, что в Украине в свое время имел место случай продажи подделки картины русского художника Раевского. Как оказалось, проданная картина была написана не им, однако данная афера является наиболее масштабной в истории продажи предметов русского искусства.

Эксперт объяснил, что ответственность за выявление подделок несут эксперты аукционного дома, который продает произведения искусства. «Не думаю, что на Западе речь идет о некомпетентности, скорее о коррумпированности. Наверное, они (галерея российского эмигранта А.БЕККЕРМАНА) были заинтересованы в легитимизации фальшивки», – заявил К.ДОРОШЕНКО.

На днях компания Arthur Properties подала гражданский иск на сумму 6,5 млн. дол., текстом которого располагает УНИАН, в федеральный суд Нью-Йорка к галерее ABA Gallery, которая специализируется на русском искусстве. Как утверждает истец, 14 из 18 произведений русского искусства XIX–XX веков, приобретенных им у ABA Gallery, были значительно переоценены. Остальных четыре оказались подделками, в частности, картина Ивана Шишкина «В лесу» стоимостью 1 млн. дол. Всего за 18 картин народный депутат заплатил 9,58 млн. дол.

Дочка А.САВЧУКА, Таисия, владелица частной галереи русского искусства в Париже, пока не озвучила официальной позиции семьи САВЧУК относительно данной покупки и иска. Также, от комментариев отказывается пресс-служба ОАО «Азовмаш», почетным президентом которой является сам народный депутат.

Как известно, в исковом заявлении, поданном в Федеральный суд в Нью-Йорке, кроме самого А.БЕККЕРМАНА, как человека, организовавшего операцию, также вспоминается дочка владельца галереи Соня – вице-президент аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке, специалист по русскому искусству.

По словам К.ДОРОШЕНКО, в подобных случаях должны уйти в отставку эксперт аукционного дома, поскольку это большой удар по репутации аукциона.

Стоит отметить, что Sotheby’s уже дал официальное объяснение о том, что аукционный дом не имел ни одного отношения к операции отца их сотрудницы.

Ситуация с частыми фальшивками русского искусства, по мнению К.ДОРОШЕНКО, могла возникнуть в результате того, что среди коллекционеров постсоветского пространства русские художники, в частности Айвазовский, имеют большой спрос, что не понятно для мировых коллекционеров. Мировые специалисты называют Айвазовского «парадоксом новороссийского, нуворишского вкуса».

«В мире такое искусство, как работы Айвазовского, не является шедеврами и чудом. Однако эти вкусы доминируют еще со времен Михаила ГОРБАЧЕВА, провоцируя создание фальшивок», – отмечает К.ДОРОШЕНКО.

По словам эксперта, случаи с подделками русской живописи встречаются достаточно часто. В частности, большой скандал, связанный с серьезными аукционными домами, произошел в США после публикации бывшего киевлянина Константина АКИНЬШИ «Фальшак». Публикация привела к увольнению ряда экспертов по русскому искусству на западных аукционах.