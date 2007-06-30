Погода на 30 июня - 2 июля

Сегодня в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди, в южной части - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге к 20°; днем 23-28°, в южной части местами 30°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 1-2 июля в северных, 2 июля и в большинстве центральных и восточных областей кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 10-16°, на юге к 20°; днем 21-27°, в южной части, а 1 июля и в восточных областях местами до 31°.

В Киеве и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

1-2 июля - кратковременные грозовые дожди, лишь ночью 1 июля преимущественно без осадков. Температура ночью 10-16°, днем 21-27°.