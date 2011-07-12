Руководители шахты выписывали зарплату на «липовых» людей

В Донецкой области прокуратурой города Горловка возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц шахты имени Калинина – структурного подразделения ГП «Артемуголь».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, установлено, что должностные лица, действуя группой лиц, по предварительному сговору, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладели денежными средствами, полученными из государственного бюджета и от реализации угольной продукции. Эти средства руководящие работники шахтного предприятия насчитывали в качестве заработной платы лицам, которые были оформлены рабочими шахты имени Калинина, однако фактически там не работали.

В результате преступных действий должностных лиц государству, в лице ГП «Артемуголь», был нанесен материальный ущерб на общую сумму 189 тысяч гривен. По делу продолжается досудебное следствие.

Дело возбуждено по ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).