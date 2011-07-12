Киевводоканал с помощью диггеров собрал информацию о несанкционированных подключениях к городской канализации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе водоканала, несмотря на то, что система дождевой канализации не относится к сфере управления ПАО “Киевводоканала”, предприятие совместно с инициативной группой киевских диггеров, которые владеют расширенной информацией о состоянии указанных сетей, активно приобщится к выявлению и устранению незаконных врезок в городские ливнестоки. Об этом заявил заместитель генерального директора предприятия Андрей БИЛЫК во время совещания в КГГА относительно состояния и перспектив развития системы городской дождевой канализации, состоявшегося под председательством первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА.

"Поскольку вопрос состояния дождевой канализации непосредственно связан с экологическим состоянием источников водоснабжения столицы, Киевводоканал готов передать материалы, предоставленные киевскими диггерами, всем заинтересованным службам и осуществлять техническую помощь по выявлению и отключению нарушителей", - отметил он.

В свою очередь А.МАЗУРЧАК призвал предприятия активно применять действующую систему штрафов при выяснении владельцев самовольных врезок в ливневую канализацию, а также вовлекать в решение проблемных вопросов представителей санэпидемстанции и прокуратуры.

Кроме того, он поручил начать работу по созданию городской целевой программы развития дождевой канализации до 2015 года. До сих пор подобного документа не существует.

В Киевводоканале отмечают необходимость ввести жесткий контроль за состоянием дождевой канализации в городе. Вследствие незаконных врезок в ливнестоки, непосредственно в рекам без какой-либо предварительной очистки часто попадают концентрированные вредные стоки, уничтожающие все живет в водоеме и значительно ухудшающие состояние источников водоснабжения. Засорение сетей дождевой канализации представляет угрозу благоустройству города вследствие затопления территории во время осадков, также отмечают специалисты.

Как сообщал УНИАН, 4 июля председатель КГГА Александр ПОПОВ поручил руководителям профильных структур в управлении города провести переговоры из диггерами относительно возможности их привлечения к выявлению несанкционированных выбросов канализационных стоков в общую канализационную систему города, в Днепр и другие водоемы столицы.