В Запорожской области произошло зверское убийство милиционера

В Запорожской области на днях был зверски убит сотрудник милиции.

Информацию об этом сегодня УНИАН подтвердили в руководстве УМВД Украины в Запорожской области.

"Действительно, в воскресенье ночью в Акимовском районе Запорожской области (на территории одной из баз отдыха пгт Кирилловка) был убит сотрудник милиции - работник отдела государственной службы охраны г. Васильевка Запорожской области. Парня забили до смерти", - сообщили в областном УВД.

Что стало причиной убийства, и при каких обстоятельствах оно было совершено, правоохранители не сообщают. Однако отмечают, что "служебная деятельность вряд ли стала причиной происшедшего, поскольку в Кирилловке погибший находился не по вопросам службы, а на отдыхе".

Прокуратурой Акимовского района по факту гибели сотрудника милиции возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство".

На сегодняшний день преступление остается не раскрытым.