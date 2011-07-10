В Харцызске требуют снижения тарифов и отставки мэра

9 июля в городе Харцызск Донецкой области около 300 человек приняли участие в акции протеста против высоких коммунальных тарифов с требованием отставки мэра города Валерия ДУБОВОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг прошел возле Дворца культуры им. Ленина. В нем приняли участие представители общественности из Харцызска, а также близлежащих городов Илловайска, Шахтерска, Зугрэса, пгт Зуевки. Люди вышли с плакатами: «Нет грабительским тарифам!», «Верните наши вклады!», «Мэра Харцызска Валерия ДУБОВОГО – в отставку!», «Нет антинародной политики, которая довела людей до нищеты!», «Ни одной квартиры и дома без воды!» и др.

В своих выступлениях участники выражали недовольство в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги без улучшения их качества. Люди также требовали от власти решить проблему обманутых вкладчиков и выступали против пенсионной реформы.

По словам одного из участников акции Дмитрия ВЕРЗИЛОВА, который возглавляет Донецкую областную организацию «Союз обманутых вкладчиков», митингующие ждали мэра Харцызска В.ДУБОВОГО, которого задолго до акции попросили прибыть и пообщаться с жителями города, но он так и не пришел.

В принятой резолюции митинга участники акции потребовали отменить повышение тарифов на все виды коммунальных услуг за счет сокращения чиновников, а также провести местный референдум об отставке мэра Харцызска В.ДУБОВОГО. Кроме того, митингующие призвали власти улучшить работу по благоустройству города.

Резолюцию митинга участники акции подписали и намерены направить Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, а также руководителям всех парламентских фракций.