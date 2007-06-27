В Крыму на мопеде разбились двое детей

В Крыму на автодороге Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь в дорожной аварии погибли двое несовершеннолетних, 2006 и 1992 годов рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ автономии.

Кроме того, водитель мопеда - молодая девушка, 1985 г.р. - получила серьезные травмы.

По информации Госавтоинспекции, автомобиль ГАЗ-3110, за рулем которого находился житель Джанкоя, совершил наезд на мопед "Сузуки". Водитель мопеда получила политравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и травматический шок.

Пассажиры мопеда погибли на месте ДТП.

По данным ГАИ, за сутки в Крыму произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и пять были травмированы.