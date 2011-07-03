Власти Прикарпатья намерены заманивать туристов охотой

Власть Ивано-Франковской области намерена сделать охоту составляющей туристической отрасли.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, об этом заявил на выездном заседании в субботу в городе Косив председатель ОГА Михаил ВЫШИВАНЮК.

По его словам, охота должна стать составляющей туристической отрасли и обеспечить восстановление основных видов животных, развитие рыболовства в области.

По убеждению губернатора, «охотничья отрасль не может быть убыточной, как об этом отчитываются областные чиновники».

М.ВЫШИВАНЮК поручил областному управлению лесного и охотничьего хозяйства объявить конкурс на создание частных охотничьих хозяйств и подготовить для них предложения относительно свободных угодий и хозяйств в районах Прикарпатья.

По его словам, там, где уже есть частные охотничьи хозяйства, «пусть будут», а «где нет еще – объявить конкурс на передачу в пользование частным охотничьим хозяйствам свободных охотничьих угодий».

Коллегия облгосадминистрации также поручила областной организации Украинского общества охотников и рыболовов (УООР) до 1 сентября реорганизовать районные организации УООР в юридические лица и до 1 октября сформировать специализированные базовые охотничьи хозяйства по разведению водоплавающей дичи, фазанов, оленей благородных и пятнистых.

Справка УНИАН. На территории Ивано-Франковской области ведением охотничьего хозяйства занимаются 35 пользователей охотничьих угодий на площади 989 тыс. га, из них 15 лесохозяйственных предприятий областного управления лесного и охотничьего хозяйства на площади 407,7 тыс. га, 8 организаций УООР – 446,7 тыс. га, 12 частных предприятий – 134,6 тыс. га.

В 2010 году затраты на ведение охотничьих хозяйств области составили 3,093 млн. грн., поступления от них – 1,619 млн. грн.

По официальным данным, охотничий фонд области насчитывает 6 видов копытных животных, 15 видов пушных зверей и 12 видов птиц. Окупаемость ведения охотничьего хозяйства достигает 52%. Из-за недостаточного количества средств и низкой численности животных, почти все охотничьи хозяйства за период своей деятельности отчитываются об убыточности.