Зафиксирован первый в этом году укус каракурта

В Херсонской области зафиксирован первый в этом году укус ядовитого паука.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области.

Несчастный случай произошел вечером 29 июня в поселке Ставки Каланчакского района. 25-летнюю местную жительницу паук, скорее всего каракурт, укусил на частном приусадебном участке. Пострадавшая в 22.30 в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в реанимационное отделение Каланчакской районной больницы.

По данным облуправления МЧС, в прошлом году в области от укусов ядовитых пауков пострадали 19 человек, среди которых один ребенок.