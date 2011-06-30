Высший спецсуд дал банкирам вздохнуть свободно

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел запретил судам нижних инстанций аннулировать кредитные договоры физических лиц по искам гражданских супругов, пишет журнал WEEKLY.UA.

Как объяснила партнер юридического центра «Приоритет» Дарья ГАВРИЛИЦА, до сих пор практически любой гражданин Украины, не состоящий в официальном браке, имел возможность расторгнуть в суде кредитный договор, ссылаясь на Семейный кодекс. Для этого гражданской жене (или мужу) должника достаточно было подать иск в суд, в котором указать, что она (или он) не давала согласия своей половине на заем в банке. Все имущество у них, мол, общее, и банк был обязан, прежде чем выдать кредит одному из супругов, сначала поинтересоваться у другого, согласен ли тот обременять семейную собственность долгами. По словам юриста, «подобные иски не приняли характер эпидемии только потому, что банки сопротивлялись им в суде до последнего. Однако выиграть каждое такое дело банк мог, только доказав, что фактически гражданского брака не было. А если сделать это не удавалось, процесс затягивался до бесконечности. Теперь, после разъяснения Высшего специализированного суда, банкиры могут вздохнуть свободно».