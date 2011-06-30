Миллер намекнул, что газовые надежды Украины - напрасны

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР подчеркивает, что изменений в контрактной системе на газ не планируется.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром».

«Мы проявили твердость на переговорах по ценам с нашими клиентами, и в результате наша выручка с европейского рынка увеличилась с 42,5 млрд. до 43,9 млрд. долл.», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он подчеркнул, что «Газпром» сохранил систему долгосрочных контрактов с условием «бери или плати», а также систему ценообразования, привязанную к нефтяной корзине.

«Никаких радикальных изменений в контрактной системе не ожидается и не планируется», - отметил он.

По его словам, рыночная доля «Газпрома» на Европейском рынке составляла на конец 2010 года 23%. Для сравнения доля Норвегии – 19%, Алжира – 10% и Катара –6%, добавил он.

По его словам, на основном рынке «Газпрома» спрос начал восстанавливаться быстрее, чем ожидали оптимисты.

А.МИЛЛЕР отметил, что в 2010 году в Европе отмечен абсолютный рекорд потребления газа. Выросли поставки российского газа в Чехию, Польшу, Сербию, где его импорт газа значительно превысил докризисный уровень.

Глава «Газпрома» также отметил, что на рынке Франции, Германии наблюдался устойчивый рост импорта газа из России.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» повысил прогноз по выручке от экспорта газа в Европу на текущий год до 60 млрд. долл.