Ученые объявили о полной победе над свиной чумой

Всемирная организация здравоохранения животных (ВОЗЖ) объявила о победе над свиной чумой. Впервые в мировой истории науке удалось окончательно и навсегда искоренить одну из наиболее опасных болезней среди животных.

На своей 79-й по счету ежегодной Генеральной сессии ВОЗЖ единогласно приняла резолюцию, в которой объявила об официальной и окончательной победе над этим заболеванием.

Решение было принято на основе изучения ситуации в 198 странах и территориях мира.

"На Земле больше не существует свиной чумы", - отмечается в документе.

Однако ведущие мировые специалисты в отрасли ветеринарии не смогли пока прийти к единому мнению о том, следует ли уничтожать то небольшое количество возбудителей свиной чумы, которые находятся сейчас в нескольких лабораториях мира.

Что касается человека, то мировой медицине также удалось полностью искоренить пока лишь одну болезнь - оспу.

Свиная чума - вирусная болезнь, одними из характерных симптомов которой является лихорадка, поражение кровеносных сосудов и кроветворных органов, воспаления слизистой оболочки кишок.

Свиная чума наносила огромные экономические убытки, поскольку в подавляющем большинстве случаев больное животное умирало. В течение столетий свиная чума уносила миллионы голов этих парнокопытных.

ТСН