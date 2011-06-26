На деньги США в Украине построят лабораторию опасных инфекций

В Тернополе построят межобластную лабораторию по исследованию опасных инфекций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил главный государственный санитарный врач области Степан ДНИСТРЯН.

По его словам, строить ее будут за средства США в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и правительства США. Ориентировочная стоимость строительства и оборудования - 5 млн. грн.

Как прогнозирует С.ДНИСТРЯН, лабораторию построят за полтора года. В первую очередь, Тернополь должен выделить земельный участок и разработать технические условия. Запланировано, что лабораторию построят на территории областной СЭС.

Работать в лаборатории будут 20-25 человек после обучения у специалистов из США.