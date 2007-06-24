”Ночной экипаж” пьяных мужчин и женщин избил двух милиционеров

Сегодня около 2-х часов ночи в селе Ярески Шишацкого района Полтавской области было совершено нападение на двух сотрудников ГАИ. Участники нападения задержаны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины, наряд Котелевского взвода дорожно-патрульной службы отдела ГАИ УМВД Украины в Полтавской области в составе двух работников Госавтоинспекции осуществлял оперативно-профилактические мероприятия на территории Миргородского и Шишацкого районов.

Вблизи села Ярески требование работников ГАИ отановиться проигнорировал водитель автомобиля "Мицубиси Галант". Наряд начал преследование транспортного средства. После того, как легковой автомобиль остановился, из его салона вышли водитель и трое пассажиров, из которых две, – женщины. Все они, по внешним признакам, находились в нетрезвом состоянии.

Во время разговора с инспекторами ГАИ нарушители Правил дорожного движения затеяли с ними драку.

По информации пресс-службы, после того, как злоумышленники нанесли работникам милиции удары по голове металлическим и деревянным предметами, один из инспекторов дорожно-патрульной службы применил табельное огнестрельное оружие: сначала он сделал два предупредительных выстрела вверх и один - на поражение. Вследствие этого водитель автомобиля "Митцубиси Галант", 1968 г.р., житель села Ярески Шишацкого района Полтавской области, получил ранение левого бедра, и был госпитализирован. Остальные злоумышленники задержаны. Ими оказались местные супруги, 1977 и 1978 г.р., и жительница села Кирпотовка Шишацкого района Полтавской области, 1989 г.р.

В больницу также доставлены оба работника Госавтоинспекции, которые во время столкновения получили ушибы лица, сотрясение головного мозга и гематомы головы.

Применение сотрудниками ГАИ табельного огнестрельного оружия предварительно считается правомерным.