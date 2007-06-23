В Египте нашли мумию возрастом около трех тысяч лет

Мумия возрастом около трех тысяч лет обнаружена археологами, передает AFP со ссылкой на интервью главы Высшего совета по изучению древностей Захи Хавасса египетскому информационному агентству MENA.

Открытие было сделано в захоронении номер 99 в Долине царей (в 700 километрах южнее столицы страны Каира) группой исследователей из Кембриджского университета.

Мумия принадлежит верховному жрецу бога Амона из Луксора по имени Сеннефер, жившему во времена XVIII династии египетских фараонов.

Верховный жрец считался вторым человеком в государстве после монарха. Он отвечал за важнейшие религиозные ритуалы и жертвоприношения, отмечает France Presse.

В ходе раскопок был обнаружен еще целый ряд мумий, представляющих научный интерес. В частности, это мумии человека с опухолью мозга и несколько – с артритом, мумифицированный зародыш и мумия женщины в гипсе.

Лента.ру