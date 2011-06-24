Милиция обнаружила рекордное количество снотворного мака

В селе Невирков Корецкого района Ровенской области правоохранители обнаружили рекордное для области количество снотворного мака на одном участке – 41 205 растений.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, участок с таким количеством растений мака выявлен на землях запаса Невирковского сельсовета во время отработки мероприятий в рамках операции «Мак-2011».

В общей сложности сотрудники Корецкого райотдела милиции за один день выявили на территории этого сельсовета свыше 105 тысяч растений мака.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по всем фактам.

Проводится доследственная проверка.

Работники милиции напоминают гражданам, что в соответствии с действующим законодательством за незаконный сев или выращивание растений снотворного мака или конопли наступает административная и уголовная ответственность.

Оперативно-профилактическая отработка «Мак-2011» будет продолжаться в Ровенской области до конца сентября текущего года, сообщают в УМВД Украины в области.