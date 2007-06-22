Украина и Россия подготовят базу для новых Ан-124 и сотрудничества в космосе

До конца текущего года Украина и Россия должны подготовить технологическую базу для возобновления строительства самолетов Ан-124 «Руслан» и подписать соглашение о сотрудничестве в космической отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, это, по словам министра экономики Украины Анатолия КИНАХ, определено подписанной сегодня Программой экономического сотрудничества Украины и России на 2008-2010 годы.

По словам министра, в Программе «сделаны очень мощные шаги для начала, точнее возобновления таких уникальных самолетов как Ан-124». «Определены уже конкретные сроки подготовки, включая оборудование, вопросы технологий, чтобы это закончить до конца текущего года и перейти к реальной реализации строительства Ан-124», - сообщил А.КИНАХ.

Также, по его словам, принято решение усилить работу по строительству Ан-148, как уникального среднемагистрального самолета, который сегодня является лидером в своем классе в мире.

Кроме того, сообщил министр, Программой экономического сотрудничества определено подписание до конца года соглашения о сотрудничестве Украины и России в вопросах производства ракетной техники, участие в рынке космических услуг с использованием потенциала экономик двух стран, чтобы отойти от нездоровой конкуренции на рынках третьих стран.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. запорожским ОАО "Мотор Сич" и российской группой компаний "Волга-Днепр" создано совместное предприятие по модернизации самолета Ан-124 ("Руслан"), которое будет осуществлять выпуск воздушных судов этой марки.

По информации представителей украинской стороны, новый самолет, созданием которого займется СП, будет значительно отличаться от ныне существующего Ан-124.

"Ан-124, который будет производиться, станет принципиально новой машиной. Он будет иметь новые систему навигации, двигатели и при дальности полета 5 тыс. км грузоподъемность не 120 тонн, а 150 тонн", - сообщил руководитель авиапрограмм ОАО "Мотор Сич" Анатолий СИТНОВ.

19 июня в рамках второго дня 47-го международного авиасалона в Ле-Бурже генеральный конструктор Авиационного научно-технического комплекса им. Антонова (АНТК) Дмитрий КИВА получил сертификат типа на модернизацированный самолет Ан-124 ("Руслан").