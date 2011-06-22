В Крыму мужчина бросился под поезд

В Феодосии (Крым) мужчина покончил с жизнью - лег на рельсы перед идущим поездом.

Инцидент произошел 21 июня на 107 километре железнодорожного пути, сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС.

«Мужчина, 1962 года рождения, совершил суицид. Выбежал перед поездом и лег на колею. Ему отрезало голову и ноги», - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники милиции проводят расследование.