Во Львове ждут провокаций

Правопорядок во Львове сегодня будет обеспечиваться лишь силами городской милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

«Будут силы только львовского горуправления», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Он отметил, что никакого особого режима обеспечения порядка в городе вводить не планируется.

При этом, по словам министра, в случае возникновения каких-либо провокаций милиция Львова будет способна отреагировать на ситуацию.

«Провокаций ждут, конечно, без сомнения. Но во Львове будет отрабатывать только львовская милиция», - сказал А.МОГИЛЕВ.