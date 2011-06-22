У владельца передвижного зоопарка отняли животных

Специалисты Государственной экологической инспекции в Винницкой области прекратили незаконную деятельность передвижного зоопарка на территории пгт Черновцы Винницкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе экоинспекции Винницкой области, зоопарк действовал вопреки ст. 25 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», поскольку деятельность передвижных зверинцев им запрещена.

Государственные экоинспекторы установили, что вольеры, в которых находятся животные, не отвечают установленным нормам. В зверинце содержались леопард, бурый медведь, кабан, волки, страусы, камерунский баран, фазаны, павлин, куры и голуби декоративных пород.

Владелец зоопарка привлечен к административной ответственности, а животных приобрели специализированные учреждения Винницкой и Львовской областей с соответствующими условиями для их содержания.