На Волыни почтили память Скоропадского и хана Нахичеванского

18 июня на Волыни по случаю 95-й годовщины Брусиловского прорыва в городе Рожище открыта мемориальная доска в честь пребывания там национальных героев Украины и Азербайджанской Республики – Павла Скоропадского и Гусейна Хана Нахичеванского, которые в 1916 году служили генералами в Российской императорской армии. Проект реализован за благотворительные средства, аккумулированные общественным фондом «Последний солдат».

Торжественное открытие доски состоялось 17 июня с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Украине Ейнулли Ядулли оглу МАДАТЛИ и председателя Волынской облгосадминистрации Бориса КЛИМЧУКА, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА.

Председатель облгосадминистрации в своем выступлении отметил: «Украина продолжает изучать страницы общей истории. Здесь мы почтили сыновей обоих государств, которые воевали бок о бок и выполняли свой воинский долг. И сегодняшнее событие станет вехой в новейшей истории Украины и Азербайджана».

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине заметил, что «это – знаменательное событие не только для городка Рожище, но и для наших государств. Этот памятный знак рассказывает о великих героях обеих стран».

Справка УНИАН. Павел Петрович Скоропадский (1873-1945) - украинский государственный деятель, военный. Происходил из казацко-старшинского рода Скоропадских. Офицер армии Российской империи. Участник российско-японской (1904-1905) и Первой мировой войн (1914-1918). Гетман Украинского государства (29 апреля - 14 декабря 1918).

Гусейн Хан Нахичеванский (1863-1919) – российский генерал кавалерии, генерал-адьютант. Происходил из властной ханской семьи Нахичеванских Ереванской губернии. Командовал элитными кавалерийскими частями и был единственным за всю историю генерал-адьютантом - мусульманином в Российской императорской армии. Кавалер 15 российских и 9 иностранных государственных наград. Вероятно, расстрелян большевиками в январе 1919 года.